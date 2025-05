Affluenza Maradona – Numeri così alti nemmeno nell’era Spalletti: i dati

La cura Conte quest’anno ha dato i suoi frutti e a giovarne è stato anche il Maradona, con ripetuti sold out e siti mandati in tilt ogni qual volta venivano messi in vendita i biglietti del Napoli. Come riporta Tuttosport, si sono registrati picchi di 420 mila utenti online e più di 80 mila persone si sono recate in ricevitoria per provare ad accaparrarsi il tagliando per l’ultimo match di Serie A. In totale circa 500 mila, un numero incredibile, mai raggiunto nemmeno nell’era Spalletti. Media spettatori di 50.905 mila, la più alta degli ultimi 30 anni. In stagione ci sono stati 916.295 mila spettatori, 36.383 in più rispetto a due anni fa. Affluenza più alta da quando De Laurentiis ha preso in mano il Napoli.