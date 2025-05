Romano: “Allegri aspetta la chiamata di un top club italiano”

Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato ai microfoni del suo canale Youtube del futuro di Max Allegri. Ecco cosa ha dichiarato:

“Vi diamo due piste per Massimiliano Allegri: è sicuramente uno degli obiettivi per una delle panchine prestigiose dell’Arabia Saudita, ma recentemente ha voluto mettere in stand-by quest’opzione sapendo che ci sono delle possibilità di tornare ad allenare in Italia. Una delle panchine su cui vogliamo mantenere la massima attenzione è il Napoli, perché a fine stagione De Laurentiis si siederà ad un tavolo con Antonio Conte per capire quale strada prendere in futuro. Intanto Allegri continua a dire di no a proposte arabe perché vuole aspettare di capire se si può concretizzare un suo ritorno in Italia”.