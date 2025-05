L’allenatore Fernando Orsi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli ha fatto una bruttissima partita, senza nervo. Ha rischiato di subire goal coi tiri da lontano, forse nell’ultima gara Meret ha avuto qualche responsabilità, ma ieri ha chiuso la porta. Meret si meriterebbe il rinnovo, ma se lo sarebbe meritato anche prima. Per me dovrebbe andar via da Napoli”.