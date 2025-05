Mora: “Conte stanco ma resta. Napoli, uno scudetto ancora da conquistare”

A pochi giorni dal verdetto finale della Serie A, il Napoli si trova ancora a un passo dal sogno. Ma se la corsa scudetto sembra vicina al traguardo, la fatica – soprattutto mentale – si fa sentire. Ne ha parlato Nicola Mora, ex terzino di Napoli e Parma, intervenuto a 1 Football Night, trasmissione in onda su 1 Station Radio.

Il primo pensiero va a Romelu Lukaku, protagonista in negativo nella gara del Tardini:

“Mi ha deluso. Pensavo fosse il trascinatore di Conte in un momento così importante, e invece si è spento. Non dico sia stato una zavorra, ma poco ci è mancato. In partite così, servono leader veri, e ieri Lukaku non lo è stato. Il Napoli è sembrato scarico, nervoso, in attesa di buone notizie dagli altri campi più che in grado di imporsi sul Parma”.

“Conte era esausto. Ma resta, ne sono sicuro”

L’immagine di Antonio Conte nel post partita ha fatto discutere: affaticato, provato, quasi stanco della battaglia. Ma per Mora non si tratta di addio imminente:

“Lo vedo ancora al Napoli. È stanco, sì, ma ha dato tutto, e lo sfogo è comprensibile. Non dimentichiamo quanti infortuni ha dovuto gestire: Kvaratskhelia fuori da gennaio, Neres a singhiozzo, Buongiorno, Lobotka, Spinazzola… Eppure i risultati sono arrivati. Questa squadra ha tenuto testa a un’Inter più forte sulla carta. E se il Napoli dovesse vincere lo scudetto, Conte sarebbe l’artefice numero uno. L’ambiente deve riconoscerlo”.

“Campionato meno competitivo, ma Conte ha fatto il massimo”

“Con 78 o 79 punti sei vicino al titolo: questo dice molto sul livello del campionato, meno competitivo del solito. Ma non per demeriti del Napoli: sono le altre ad aver sbagliato. Conte ha sfruttato tutto ciò che aveva a disposizione. Ora servono rinforzi veri, anche mentalmente: gente esperta, da Champions. Il Napoli vuole crescere in Europa, e Conte è l’uomo giusto per farlo”.

“VAR da rivedere: regole poco chiare”

Tra gli episodi chiave, Mora ha commentato anche il rigore revocato al Napoli per fallo di Simeone:

“Il VAR è utile, ma il protocollo va riscritto. Serve chiarezza: non si può lasciare tutto all’interpretazione. Ieri è andata bene, ma pensiamo se quel rigore fosse stato decisivo per perdere uno scudetto. Non è accettabile. Bisogna evitare due pesi e due misure”.

“Giocare venerdì? Un errore: lo scudetto si festeggia col popolo”

La chiusura è sulla discussa anticipazione dell’ultima giornata, con Napoli-Cagliari e Como-Inter fissate di venerdì:

“Capisco che l’Inter debba preparare la finale di Champions, ma giocare di venerdì toglie molto allo spettacolo. Una festa scudetto si vive col pubblico, con le famiglie, non di notte in un giorno lavorativo. È un peccato, ma ora il Napoli deve solo restare concentrato. Come dice Conte, ci vuole calma, testa e fame fino all’ultimo minuto”.