Gazzetta – Inter, nerazzurri autolesionisti nel pareggiare in questo modo contro la Lazio

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sul pari dell’Inter contro la Lazio: “Solo il 31 maggio potrà venire in soccorso di questa Inter, rimasta alla fine senza parole e senza più forze, incredula con le mani sul volto: di tutti i modi per buttare alle ortiche uno scudetto, quello scelto ieri sera dai nerazzurri di Simone Inzaghi è il più autolesionista, crudele e incredibile insieme. Mentre Barella ha concluso dando testate sul campo, alla fine il cerino è rimasto solo in mano al tecnico, pure espulso nella baraonda finale. E’ rimasto per quasi un’ora dopo la partita chiuso negli spogliatoi con i suoi giocatori e i dirigenti“.