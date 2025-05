De Maggio: “Il Cagliari verrà a Napoli per fare la partita, vi dico”

Il giornalista Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del match Napoli-Cagliari. Ecco cosa ne pensa:

“Se vi aspettate regali dal Cagliari siete fuori strada. L’ambiente spingerà il Cagliari anche per precedenti come lo spareggio salvezza che si giocò a Napoli. I massimi vertici del Cagliari sono poi interisti. Lo Scudetto è nelle mani del Napoli, ma bisogna vincere e tenere le antenne dritte per non mollare di un solo millimetro. Servirà concentrazione massima“.