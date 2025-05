Cons. Simeone: “Farò di tutto per far trasmettere in chiaro Napoli-Cagliari”

Il consigliere comunale Nino Simeone ha esposto attraverso un comunicato stampa il suo pensiero per Napoli-Cagliari. Ecco cosa ha scritto:

“Nelle prossime ore intendo formalizzare una richiesta al Prefetto e al Tavolo della Sicurezza, attualmente impegnati a garantire un servizio pubblico volto alla tutela dell’ordine e della sicurezza, insieme al Sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, affinché si attivino immediatamente presso la Lega Calcio, la Rai e Mediaset per assicurare la trasmissione in chiaro dell’ultima partita di campionato tra Napoli e Cagliari. L’enorme richiesta di biglietti e l’impossibilità di accontentare tutti i tifosi, unita alla forte valenza simbolica di questo appuntamento, rendono necessario garantire a tutti la possibilità di seguire la gara in diretta, evitando rischi per l’ordine pubblico e situazioni di tensione dovute a possibili assembramenti. Sarebbe un atto di buonsenso, di rispetto e di attenzione verso una tifoseria che ha sempre dimostrato passione e civiltà. Ma anche e soprattutto un gesto concreto nei confronti di chi, per ragioni economiche, non può permettersi un abbonamento o l’acquisto della singola partita sulle piattaforme a pagamento”.