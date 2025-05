Cds – Napoli, azzurri in pole per De Bruyne; anche diversi club di Premier su di lui

Il Corriere dello Sport si è soffermato sul futuro del centrocampista Kevin De Bruyne: “Il suo contratto scadrà il 30 giugno, alla prossima sarà festeggiato a dovere, e la sua decisione è nota da tempo: andrà via, ma a 34 anni (il 28 giugno) non smetterà e ricomincerà da un’altra parte. Già, ma dove? Il Napoli è in prima fila, il d.s. Manna tratta con KDB da settimane, lo ha anche incontrato a Manchester e nel frattempo la moglie del calciatore, madame Michele, ha iniziato a interessarsi della logistica. Cioè della ricerca di una casa con tutti i requisiti ritenuti fondamentali dall’intero entourage familiare, molto nutrito: aspetto cruciale. Anche perché le altre sirene non sono da meno: lo vuole il Liverpool, tanto che Salah ha dichiarato pubblicamente che in squadra ‘c’è spazio per lui’. E ancora: in Premier s’è presentato anche il Chelsea mentre in Ligue 1, in Francia, c’è l’OM appena sbarcato in Champions. Sullo sfondo, MLS e Saudi“.