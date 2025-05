Callejón dice addio al calcio: l’ex icona azzurra giocherà la sua ultima partita

José María Callejón appende gli scarpini al chiodo. A 38 anni, l’attaccante spagnolo saluta il calcio giocato dopo una carriera lunga, intensa e segnata da un legame indelebile con il Napoli, la città che lo ha adottato e amato come uno dei suoi figli.

L’annuncio è arrivato oggi, in concomitanza con la sua ultima partita con il Marbella, club spagnolo dove ha chiuso la sua carriera professionale. Una scelta simbolica, sobria e coerente con il suo stile: silenzioso fuori dal campo, devastante dentro.

Arrivato a Napoli nell’estate del 2013, Callejón ha vestito la maglia azzurra per sette stagioni, diventando presto un pilastro del progetto tecnico di Benítez prima, Sarri e poi Ancelotti. Con 255 presenze e 64 gol, ha lasciato il segno non solo con le sue reti, ma con il suo spirito di sacrificio, la dedizione tattica e l’instancabile corsa sulla fascia destra. Una vera ala “totale”, capace di attaccare, difendere e illuminare il gioco con intelligenza.

Per i tifosi partenopei, Callejón è stato molto più di un semplice calciatore: simbolo di professionalità, silenzio operativo e cuore azzurro. In campo dava tutto, senza mai una parola fuori posto, incarnando lo spirito della squadra in anni di altissimo livello, con sfide scudetto e notti europee memorabili.

Oggi, mentre si chiude il sipario sulla sua carriera, Napoli lo saluta con affetto e gratitudine. Non è solo la fine di un capitolo personale, ma un addio collettivo a uno di quei giocatori che hanno scritto una pagina importante della storia recente del club.

Grazie, José. Per i tuoi gol, per le tue corse infinite, per il rispetto e per aver reso l’azzurro casa tua.