Alvino: “Imbandieriamo la città, ma senza numeri particolari”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul finale di campionato:

“Con il Napoli s’arrifonde, è inspiegabile per chi non entra nel mondo del tifo: è bello, qualcosa che ti da un’emozione, come l’amore per chi ti sta vicino e per un figlio. Mi sono sentito male, il mio cardiologo dice che sono ottime prove perché il Napoli ci fa capire che stiamo in salute. A fine partita sono più sudato dei giocatori. Imbandierate la città come sappiamo fare solo noi napoletani. Non mettiamo i numeri particolari, ma imbandieriamo Napoli”.