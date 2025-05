TMW-Inter su Raspadori, può aprirsi lo scambio con Frattesi

L’Inter ha avviato i contatti per acquistare Giacomo Raspadori, profilo attenzionato per alternarsi con Lautaro e Thuram.

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb che sottolinea la possibilità di uno scambio con il centrocampista Frattesi: “Arnautovic e Correa a fine stagione saluteranno e un’alternativa di un certo livello serve sicuramente. Ci sono diverse opportunità ma negli ultimi tempi si è aggiunta anche un’altra ipotesi. L’Inter infatti sta sondando il terreno per Zirkzee. La sua esperienza al Manchester United non è stata finora esaltante e quindi il club inglese potrebbe valutare anche alcune offerte. L’idea sarebbe quella di proporre un prestito magari anche oneroso con diritto di riscatto. Tutto dipenderà dalla volontà del Manchester United. Un altro nome tornato in orbita è quello di Raspadori, che ha caratteristiche molto duttili. La valutazione che ne fa il Napoli è molto alta ma in questa operazione i discorsi nel caso potrebbero essere allargati anche a Frattesi, che da tempo piace agli azzurri”.