Come riportato da Sky Sport, McTominay sarà schierato dal primo minuto questa sera nel match contro il Parma.

Ieri Conte in conferenza stampa aveva parlato di alcuni problemini riportati dallo scozzese in allenamento. Tuttavia sembra che l’ex Man Utd ha già recuperato e sarà titolare questa sera nella speranza che possa essere ancora una volta decisivo in un match fondamentale per le sorti del campionato.