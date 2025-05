La Juventus a fine anno cambierà guida tecnica, Igor Tudor era stato annunciato come traghettatore tra il progetto naufragato di Thiago Motta e quello del nuovo mister.

Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista della Rai la Vecchia Signora sarebbe disposta a provarci per un nuovo ciclo con mister Conte ma il patron De Laurentiis non avrebbe intenzione di liberare il mister salentino e ha promesso un mercato stellare per trattenerlo.