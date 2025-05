Pistocchi: “Il Napoli non può rifugiarsi nella palla lunga”

Maurizio Pistocchi, a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha commentato così la volata Scudetto: “Se il Napoli vince a Parma, ha vinto il campionato. In casa col Cagliari non sbaglierà”. Il giornalista ha poi sottolineato un cambio d’identità della squadra:

“Il Napoli non può rifugiarsi nella palla lunga. Deve tornare al suo calcio fatto di possesso e dominio, come a inizio stagione. Ultimamente ha mostrato un atteggiamento troppo prudente, e non ha pagato”. Infine, un messaggio a Conte: “Dice che ha perso un bonus, ma è ancora a +1. Il destino resta nelle sue mani”.