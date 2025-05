Parma-Napoli, Conte non cambia: un solo cambio nell’undici titolare

Antonio Conte non intende cambiare troppo in vista del cruciale match di questa sera al Tardini contro il Parma. Come riferisce Il Corriere dello Sport, la formazione iniziale ricalcherà in gran parte quella vista nelle ultime due gare contro Lecce e Genoa. L’unico cambio rispetto all’undici precedente riguarda la mediana: Gilmour sostituirà l’acciaccato Lobotka, ancora ai box dopo il problema alla caviglia.

Per il resto, conferme in ogni reparto. In porta ci sarà ancora Meret, mentre in difesa spazio a Di Lorenzo e Spinazzola sugli esterni, con Rrahmani affiancato per la terza gara consecutiva da Olivera nel ruolo di centrale. A centrocampo, al fianco di Gilmour agirà Anguissa, mentre sulla trequarti Conte si affiderà alla mobilità e all’intensità di Politano e McTominay. Davanti, confermata la coppia formata da Raspadori e Lukaku, con l’ex Sassuolo pronto a muoversi tra le linee in un 4-2-3-1 fluido e senza riferimenti fissi.

Niente maglia da titolare per Neres, che partirà dalla panchina, pronto eventualmente a subentrare a gara in corso. Una scelta dettata dalla volontà di mantenere equilibrio e compattezza sin dalle prime battute di una partita che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa allo scudetto.