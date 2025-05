Orlando: “Napoli in difficoltà, l’Inter ha più armi per lo Scudetto”

Durante il programma Maracanà su TMW Radio, Massimo Orlando ha espresso le sue perplessità sul momento del Napoli e sulla forza dell’Inter in vista del rush finale per lo Scudetto. “Se il Napoli perde punti a Parma e l’Inter vince, per me è finita. Il Como gioca bene, ma l’Inter è troppo esperta per lasciarsi sfuggire il titolo in una situazione del genere”.

Orlando ha evidenziato le difficoltà della squadra di Conte, soprattutto sul piano mentale: “Il Napoli non vive il suo momento migliore. Se il Parma gioca con ordine e intensità, può davvero mettere in difficoltà gli azzurri. L’Inter, invece, ha più armi e più esperienza per gestire gare decisive”.