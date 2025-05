Napoli, McTominay titolare contro il Parma

Antonio Conte ha fatto la sua scelta: Scott McTominay sarà ancora una volta titolare nel Napoli, pronto a guidare il centrocampo nella delicata trasferta contro il Parma. Lo scozzese, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, partirà dal versante sinistro, ma come spesso accade con lui, si muoverà liberamente su tutto il campo, adattandosi alle esigenze del momento.

Il tecnico salentino lo considera un punto fermo del suo progetto, un calciatore capace di interpretare più ruoli con naturalezza e continuità. McTominay è molto più di un centrocampista: è il simbolo del calcio “universale” che Conte vuole imporre alla sua squadra. Corre più di tutti, aggredisce, imposta e rientra. Una macchina instancabile, pronta a dare tutto anche in questa penultima e decisiva tappa del campionato.

In un Napoli in piena corsa scudetto, lo scozzese rappresenta l’equilibrio tra qualità e sacrificio, con la consapevolezza che in partite come quella del Tardini serve cuore, gambe e testa. Conte lo sa bene: quando c’è da combattere, McTominay è il primo a rispondere presente.