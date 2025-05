Il Mattino – Conte: “Facciamo la storia”

Il destino del campionato potrebbe decidersi tutto in una notte, con Parma-Napoli e Inter-Lazio in programma in contemporanea. Gli occhi della Serie A sono puntati sul Tardini, dove gli azzurri proveranno a compiere l’ultimo grande passo verso il sogno tricolore. Ma ad attenderli c’è la squadra di Cristian Chivu, pronta a mettere i bastoni tra le ruote, proprio come accaduto ad altre big.

Antonio Conte lo sa bene: per laurearsi campione serve anche espugnare un campo ostico come quello emiliano, dove nemmeno l’Inter è riuscita a vincere di recente. Non a caso, il tecnico salentino ha caricato l’ambiente con un messaggio forte e chiaro: “Facciamo la storia”, riportato anche oggi in prima pagina da Il Mattino.

Ma Chivu non ha alcuna intenzione di fare regali. L’ex difensore dell’Inter, oggi alla guida di un Parma giovane e sfrontato, ha parlato così alla vigilia: “È una finale come tutte le altre disputate finora. Prepariamo ogni sfida allo stesso modo, con attenzione, mentalità e approccio giusto. Non cambieremo ora”.