Fassone: “De Laurentiis è l’ultimo vero presidente all’italiana”

Marco Fassone, ex dirigente sportivo con esperienze in club come Napoli e Inter, ha parlato a Il Mattino della corsa Scudetto e delle strategie opposte delle due società coinvolte.

“A Napoli c’è De Laurentiis, l’ultimo dei grandi presidenti italiani. Ha sempre portato avanti una gestione familiare e autosufficiente, senza ricorrere a quotazioni in Borsa o finanziamenti esterni. Ho lavorato con lui tra il 2010 e il 2012: la sua visione non è mai cambiata”.

Diversa invece la situazione dell’Inter, passata sotto la gestione del fondo statunitense Oaktree dopo l’era Thohir-Zhang: “Oaktree ha un piano chiaro: sistemare i conti, aumentare il valore del club e rivenderlo entro 4-5 anni, idealmente sopra il miliardo. Una logica finanziaria, ben distante da quella di De Laurentiis”.

Sull’arrivo di Antonio Conte in panchina, Fassone ha commentato: “Non è un cambio di rotta, ma una scelta in linea con il passato. Quando vuole aprire un ciclo, De Laurentiis si affida sempre a top coach: prima Benitez, poi Ancelotti, ora Conte. Piccoli compromessi per un progetto chiaro”.