De Bruyne: “Saprete la mia decisione appena sarò pronto”

Kevin De Bruyne è uno degli svincolati che ha attirato maggiormente le attenzioni delle squadre europee e tra queste vi è il Napoli del patron De Laurentiis.

La società azzurra ha presentato una prima offerta di ingaggio che non soddisfa ancora il calciatore belga e si lavorerà per colmare la differenza tra offerta e richiesta.

Il calciatore belga, impegnato ieri nella finale di FA CUP persa dal City contro il Crystal Palace ha parlato del proprio futuro: “Voglio continuare a giocare a calcio a buoni livelli. Futuro in Inghilterra? Non lo so, dipende. Ho una famiglia, ho dei figli piccoli, devo prendere una decisione che sia adatta a tutti, non solo a me. Quando avevo 20 anni potevo prendere decisioni facilmente per me stesso, adesso è più difficile. Se ho già parlato con altri club? Sì, ovviamente. Saprete la mia decisione non appena sarò pronto“.