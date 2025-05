L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sulla gara di domani tra Parma e Napoli. Secondo il quotidiano Conte ha predisposto due piani per Parma. Il primo è quello consolidato e non sarà diverso rispetto al match di domenica con il Genoa con il 4-4-2 e l’unico cambio allo spartito: Gilmour sostituirà Lobotka e giocherà accanto ad Anguissa. Confermato anche McTominay che ha gestito un po’ la fatica negli ultimi giorni e farà sia la mezzala sia l’esterno come nelle ultime gare. L’altro piano da attuare in corso d’opera ha come protagonista David Neres. Il brasiliano ha archiviato il problema al polpaccio e dopo il rientro col Genoa, ha avuto una settimana per mettere benzina nelle gambe e migliorare la sua condizione. Di sicuro può recitare un ruolo importante per mezz’ora anche in un 4-2-3-1 a trazione anteriore.