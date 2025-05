L’edizione odierna de Il Mattino ha analizzato un aspetto riguardante Antonio Conte. Secondo il quotidiano, ci troviamo nella vigilia più lunga. Ieri, Conte ha avviato l’allenamento a mezzogiorno, immergendosi completamente nella preparazione per la partita cruciale contro il Parma. Il tecnico del Napoli ha dato istruzioni dettagliate alla squadra su cosa temere dal Parma. Successivamente, i giocatori hanno ricevuto una serie di DVD personalizzati che affrontano diverse chiavi tattiche. Conte ha eliminato ogni riferimento alla classifica perché nessuno deve illudersi che quei 46 punti di differenza si rifletteranno sul campo. Il Parma è in lotta per la salvezza, che porta la stessa determinazione e motivazione della corsa allo Scudetto. A Castel Volturno si percepisce una certa tensione, nonostante i tentativi di mantenere la normalità. Lui e lo staff continuano a ripetere di meritare di giocare questo campionato in questi 180 minuti.