Conte: Napoli nessuna paura, vogliamo scrivere la storia!

Antonio Conte, nella conferenza stampa di oggi delle 14.45 pre Parma-Napoli ha risposto ad alcune domande dei vari giornalisti presenti in sala stampa.

Alla vigilia del match contro il Parma che può essere già decisivo per lo scudetto, a Napoli si percepisce aria di tensione.

Difatti tra le varie domande poste dai giornalisti ad Antonio Conte, c’è ne è una che al mister ha fatto storcere un pò il naso.

Giornalista: “Alla vigilia di un match così importante e decisivo c’è un pò di paura?”

L’allenatore leccese in maniera molto sicura ha risposto: “Il Napoli non ha paura di nulla, noi prepariamo ogni partita come crediamo sia meglio per vincerla e come ogni match ci possono essere situazioni a favore o a sfavore come successo contro il Genoa, vedremo cosa riserverà il futuro…”.

Inoltre Conte ha aggiunto come lo scudetto sia un prodigio ed una ciliegina sulla torta, da apporre ad un percorso superiore alle aspettative iniziali, dove l’obiettivo era quello di tornare in Europa.

C’è sicuramente, dunque, la voglia di regalare un successo straordinario alla città e ai tifosi del Napoli da parte di Conte e di tutta la squadra.

