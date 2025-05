Conte in conferenza stampa: “Dobbiamo avere l’ambizione di essere ricordati. Il pareggio col Genoa ci ha dato molto fastidio”

Alle 14:45 è iniziata la conferenza stampa di Conte pre Parma – Napoli che potrebbe essere già decisiva per lo scudetto. Ecco le dichiarazioni del tecnico leccese:

Conte su Parma – Napoli: “Stiamo arrivando alla fine della stagione e abbiamo la fortuna di giocarci qualcosa di importante e non è un finale di stagione normale. Il nostro obiettivo era di arrivare in Champions e lo abbiamo raggiunto, ora dobbiamo vedere quanto fastidio vogliamo dare fino alla fine. Ci sono state situazioni di stress che ci siamo meritati. C’è l’incognito per questa partita, prepariamo tutto nel meglio possibile ma c’è sempre l’imponderabilità”.

Conte sul pareggio col Genoa: “Ci ha dato molto fastidio il pareggio col Genoa, abbiamo dominato la partita. Il calcio non è matematica e dobbiamo indirizzare le situazioni dalla nostra parte ma quello è il passato e il presente si chiama Parma e affronteremo una squadra in gran salute”.

Conte su McTominay e Neres: “McTominay ha avuto qualche problemino in settimana ma troveremo sempre una soluzione, Neres ha recuperato e ha aumentato l’autonomia rispetto alla scorsa settimana ma non partirà titolare“.

Conte sul Parma: “Il Parma lotta per la salvezza ed è inevitabile che tirerà fuori i denti e vorrà ottenere il miglior risultato possibile”.

Conte sullo stato d’animo dei suoi giocatori e sullo scudetto: “I ragazzi sanno che stanno giocando per un obiettivo non preventivabile e differente da quello dei grandi club. Sappiamo che differenza c’è a vivere queste situazioni e chi non le vive spesso si carica di tensione e il troppo stroppia, i ragazzi sanno che vuol dire vincere uno scudetto e sappiamo che rappresenta e potrebbe restare nella storia di Napoli”.

Conte sulle sensazioni alla vigilia di Parma – Napoli: “Forse ho fin troppa responsabilità e penso di avere le spalle larghe per gestire queste situazione. Nelle altre piazze sono più abituati a vivere queste situazioni. C’è stata chiesta una bella torta e noi l’abbiamo presentata, siamo tornati a 4 giornate dalla fine in Champions, abbiamo rivalorizzato la rosa e abbiamo creato un euforia tale da fare sempre sold out al Maradona ma ora c’è da mettere la ciliegina che è una cosa piccolina che rappresenterebbe la storia. Sappiamo di aver già fatto tanto ma noi dobbiamo avere l’ambizione di essere ricordati”.

Conte sul match in contemporanea sull’Inter: “Il risultato altrui non può condizionarci. Dobbiamo pensare a noi e fare del nostro meglio”.