Zola: “Con il Parma un giocatore farà la differenza. Il Napoli potrebbe prendere un calciatore fantastico”

L’ex calciatore del Napoli e leggenda del calcio Gianfranco Zola, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, parlando anche del club azzurro.

Ecco le sue parole: “McTominay è il giocatore che ha fatto la differenza. I miei amici di Manchester non riescono a credere che l’abbiano venduto così e a quelle cifre. Mi spiace ma è una delle decisioni più infelici. Con il Parma, però, potrebbe fare la differenza Lukaku. Per tipologia e atteggiamento è l’ago della bilancia di gioco e squadra. Per l’Inter non è questione di giocatori, ha talmente tanta qualità in campo e fuori. È la condizione fisica ad aver creato il calo, ma ora mi sembra molto migliorata. Non sono così convinto che Conte vada via, soprattutto se le cose andassero bene. Io proverei a tenerlo a ogni costo: Antonio vince e crea valore. Mi piace tanto. Per il bene che voglio al Napoli, mi auguro che trovino un accordo”.

Sulla lotta scudetto: “Per me il Napoli rimane favorito: il campionato è nelle sue mani. Il famoso punto di vantaggio a due giornate dalla fine può significare tanto. Sia chiaro: tutto può succedere perché subentrano molte variabili e a Parma non sarà una passeggiata, ma dovranno essere bravi a gestire i momenti di agitazione e tensione”.

Zola poi ha concluso parlando delle voci di mercato che vedrebbero De Bruyne vicino al Napoli: “Un giocatore fantastico. Il più forte degli ultimi dieci anni in Premier. Sono innamorato di lui, nonostante la sua età: Conte gli darebbe nuova giovinezza e vitalità dal punto di vista fisico. Accrescerebbe l’entusiasmo già alto di Napoli”