Padovano: “Il Napoli lo lasciò andare, ma lui non ha nulla da invidiare ai grandissimi di tutti i tempi”

L’ex calciatore del Napoli Michele Padovano, durante il podcast di “Centrocampo” ha parlato di un ex calciatore del club partenopeo.

Di seguito le sue parole: “Grandissimo Zola, strepitoso. Non era semplice per lui perché dopo Maradona tutti si aspettavano il 10 in grado di fare grandi cose. E lui ci è riuscito, non dico a far dimenticare Maradona, perché era impossibile, ma lui faceva grandissime prestazioni”.

Poi ha continuato: “In Italia purtroppo era l’epoca di Sacchi e il numero 10 era una figura tattica ambigua tra centrocampo e attacco. Lui era un fenomeno. Il Napoli lo lasciò andare, secondo me sbagliando perché era un ragazzo pazzesco con qualità incredibili in campo e come uomo. Gianfranco non ha nulla da invidiare ai grandissimi di tutti i tempi: punizioni, rigori, dribbling, velocità. E’ stato uno dei grandi del nostro calcio, con Baggio, Totti, Del Piero. Alla pari con loro”.