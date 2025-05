Conto alla rovescia partito: nei prossimi nove giorni la lotta Scudetto volgerà al termine, Napoli ed Inter sanno di non poter più sbagliare nulla nelle ultime due uscite, in questa lotta punto a punto per il tricolore.

L’allenatore Giuseppe Iachini ha rilasciato una intervista a Kiss Kiss Napoli ai microfoni di Radio Goal, nella quale ha parlato in particolare della sfida degli azzurri contro il Parma: “Il Parma farà una partita accorta, dovrà cercare di fare punti importanti per la salvezza” – le sue parole – “, stanno facendo un ottimo percorso, il Napoli dovrà stare molto attento. Conte sa gestire questi momenti, nella sua carriera lo ha sempre fatto, certo il calcio è fatto anche di episodi e lo abbiamo visto la settimana scorsa contro il Genoa. Conoscendo Antonio avrà mentalizzato i suoi ragazzi e preparato tutto nel migliore dei modi”.

Poi una considerazione su Raspadori, che è stato decisivo per le sorti dei partenopei in questa stagione dopo un avvio in penombra, complice anche un cambio di sistema di gioco che lo ha favorito: “Raspadori migliora Lukaku per una questione tecnica” – spiega Iachini – “, Giacomo gioca vicino alla porta e sa agevolare il suo partner di attacco: il Napoli ha una coppia di attacco veramente di alto livello”.