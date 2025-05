Ferrara: “Conte con lo Scudetto in mano. Occhio al Parma.”

L’ex calciatore Ciro Ferrara ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn in vista della sfida tra Napoli e Parma:

“Il destino è tutto nelle mani di Antonio Conte. Il pareggio con il Genoa era inatteso, ma può capitare. Adesso bisogna pensare al Parma e a fare quanti più punti possibili. Tutto può succedere, ma sono tranquillo. Il calcio l’ha inventato il diavolo, come sosteneva una mia vecchia conoscenza, e lo vediamo anche in un Genoa che tira due volte e pareggia contro il Napoli primo in classifica“.