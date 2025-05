L’attore Salvatore Esposito ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC, soffermandosi sul finale di stagione:

“Se non vinci a Parma, non meriti di essere Campione d’Italia poiché la partita di domenica è come se fosse una finale. Comunque vada a finire questa stagione, il Napoli avrà fatto comunque un campionato stratosferico contro un avversario pazzesco che ora è anche in finale di Champions“.