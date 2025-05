L’allenatore Luigi Cagni ha rilasciato una intervista a 1 Station Radio, nel corso di “1 Football Club” ed ha parlato della prossima sfida del Napoli allo stadio Tardini di Parma.

Queste le sue parole raccolte da TuttoNapoli.net: “È una partita senza margine d’errore per entrambe, sicuro. È una situazione particolare: entrambe le squadre si trovano in un momento delicato, verso la fine del campionato, quando ci sono diversi tipi di stanchezza. La cosa più difficile, secondo me, è tenere i giocatori lontani dalle distrazioni esterne. Si parla di mercato, allenatori che cambiano squadra…riuscire a isolare i giocatori da tutto questo è complicato, ed è uno degli aspetti più difficili da gestire. Poi c’è anche la questione tecnica, ma quella è più semplice: a due giornate dalla fine, se sei arrivato a giocare per un determinato obiettivo, significa che il campo ha detto che meriti di essere lì”.

Poi ha aggiunto: “Oggi Napoli e Parma si giocano tutto. Parlando del Parma, quattro punti di vantaggio sulla zona salvezza, a due giornate dalla fine, sono davvero tanti. Per quanto riguarda il Napoli, ha sbagliato la partita col Genoa e, da alcune immagini delle giornate precedenti, si sono visti anche momenti di confusione tra compagni in campo, come quando Rrahmani e Jesus si sono marcati a vicenda su un calcio d’angolo. Questo è un segnale, vuol dire che c’è confusione mentale. È un problema serio del calcio moderno, molti allenatori si trovano in difficoltà anche per questo: mancano i leader in campo, quelli che fanno da allenatori aggiunti durante la partita. Non ci sono più”.