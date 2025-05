Tuttosport – Napoli-Inter, resta viva l’ipotesi di uno scambio Raspadori-Frattesi. La situazione

Non sarà battaglia solo in campo, ma anche sul mercato. Napoli e Inter, nella prossima sessione di trasferimenti, potrebbero mettere su uno scambio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, è ancora viva l’ipotesi di un cambio di casacca per Davide Frattesi e Giacomo Raspadori. I partenopei, in particolare, sono alla ricerca di una mezz’ala con buone capacità di inserimento. A tal caso, potrebbe ben integrarsi Frattesi, che piace molto a Conte. Non è però da escludere un assalto al suo profilo anche in caso di addio del tecnico. L’Inter, rimane ferma sulla valutazione di 40 milioni, aprendo però ad uno sconto e all’inserimento di una contropartita. Questa, potrebbe essere Giacomo Raspadori. I nerazzurri, sono alla ricerca di una seconda punta rapida, tecnica, abile a saltare l’uomo e cucire il gioco. Il perfetto identikit del numero 81, valutato tra i 25 e i 30 milioni dai partenopei.