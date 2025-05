Stramaccioni avvisa il Napoli: “Così il Parma può far male, Chivu ha alcune armi a disposizione”

Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore tecnico di Dazn, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. In questa, ha esaltato Cristian Chivu, tecnico del Parma da lui allenato nella sua parentesi interista. Tra gli argomenti, si è anche parlato di come i ducali possono mettere in difficoltà il Napoli nella delicata sfida di domenica del Tardini. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Il suo Parma, ad aprile, fermò l’allora capolista Inter sul 2-2 soffiandole punti pesanti. Domenica Chivu può farsi “perdonare” dai tifosi nerazzurri, e se poi riuscisse a battere il Napoli sarebbe salvezza: impresa possibile?

«Ero al Tardini per la telecronaca, è stata una mini rivoluzione tattica. Il Parma faticava nel primo tempo e Cristian, nella ripresa, sotto di due gol, rivoluzionò la squadra: dentro Pellegrino e Ondrejka e 2-2. Sfiorando il 3-2. L’ha letta alla grande e soprattutto da quella gara è rimasto, giustamente direi, a tre dietro. Quella partita servirà ai suoi per credere nella possibilità di ripetersi».



Chivu ha fatto punti anche contro Bologna, Juve, Lazio… Il suo Parma si esalta contro le squadre di alta classifica. Come lo spiega?

«Il Parma si esalta quando trova avversari che lasciano qualche spazio in più, perché ancora non ha una struttura di calciatori ideale per dominare contro squadre più chiuse, che ti aspettano».



Con quali armi può mettere in difficoltà Conte?

«Grazie a Bonny e Pellegrino, è capace di rialzare velocemente il baricentro e tenere palla avviando transizioni pericolose. È una bella coppia: con Pellegrino accanto, Bonny è più libero mentalmente di svariare, e se comincia a muoversi dà fastidio soprattutto a difese che difendono lontano dalla porta. Altra carta che Chivu può giocare per mettere in difficoltà il Napoli sono i veloci cambi di lato ad innescare i quinti. Anche se davanti ci sarà la miglior difesa del campionato che si gioca il titolo… Coefficiente di difficoltà massimo».



Altri nomi da tenere d’occhio tra gli emiliani?

«Ondrejka può cambiare la partita in corso, come accaduto con l’Inter. Attenzione a Leoni, profilo davvero interessante: è molto giovane e va lasciato tranquillo ma la sua crescita mi sta impressionando. Mi spiace invece per l’infortunio di Bernabè, giocatore che apprezzo molto».



Al Tardini si affronteranno la squadra più giovane della A per età media incampo e la seconda più vecchia.

«La posta in palio è altissima per entrambe, da questo punto di vista l’esperienza internazionale di molti giocatori del Napoli potrà farsi sentire».