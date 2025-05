Sky – Sindaco Manfredi: “Ho tanta fiducia nel Napoli! Sulla festa Scudetto…”

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport da Via Caracciolo, luogo in cui oggi è arrivata la sesta tappa del Giro d’Italia di ciclismo, per parlare del Napoli e delle ultime due giornate di Serie A. Ecco cosa ha dichiarato:

“Ho grande fiducia, ma c’è anche grande scaramanzia. Ci faremo trovare pronti perché Napoli ha voglia di vincere sempre e questo Napoli di Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis ha voglia e ce la metterà tutta. Spero che sarà sostenuto dal grandissimo entusiasmo della sua tifoseria, ci auguriamo di fare qualcosa di speciale. C’è tanta voglia anche di festeggiare con il bus scoperto, a differenza di quanto fatto 2 anni fa? Sì, proprio qui perché questo è un po’ il palcoscenico della città e noi speriamo di farlo qui. Stadio? Su questo stiamo lavorando, abbiamo fatto uno studio fattibilità abbastanza dettagliato, lo stiamo approfondendo dialogando con la società e con il governo. Oggi ho parlato con il ministro Abodi, cercheremo di farci trovare pronti con la speranza dell’Europeo. Ovviamente lavoriamo insieme alla società”.