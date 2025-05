Satin su Jonathan David: “È pronto per il grande salto, ma a Napoli dovrà guadagnarsi il posto”

Bruno Satin, noto agente di calciatori, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, soffermandosi su uno dei nomi più chiacchierati del mercato azzurro: Jonathan David.

“Parliamo di un ottimo attaccante, che in Francia ha fatto molto bene — ha spiegato Satin —. È normale che piaccia a tanti club, anche perché a fine stagione si svincolerà a parametro zero. Una situazione che lo mette in una posizione favorevole, e il suo entourage sta valutando con attenzione tutte le opzioni disponibili”.

Il procuratore ha poi sottolineato la crescita del giocatore canadese: “È ancora giovane, ha fatto bene anche in Champions League e sembra pronto per confrontarsi con un palcoscenico più ambizioso. Napoli? Lì ci sarebbe più concorrenza, dovrebbe lottare per conquistarsi il posto da titolare”.

Infine, una considerazione sulle commissioni: “Arrivando senza costi di cartellino, l’agente è in una posizione di forza. Ma ogni club ha la propria politica sulle commissioni: tutto dipende da quanto è realmente disposto a investire su un calciatore”.