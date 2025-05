Sabatini: “Parma-Napoli non sarà una passeggiata, ma l’Inter con la Lazio rischia di più! Conte via? Non è facile andarsene da qui…”

Walter Sabatini, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino. Si è parlato a proposito della lotta scudetto tra Napoli ed Inter e delle speranze delle due squadre di vincere lo scudetto. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

«Conte non ha bisogno di un mio commento. Il Napoli ha già fatto un prodigio sportivo grazie a lui e come dice giustamente lui. La squadra è da tempo in testa e se solo si guarda a come era finita l’anno scorso i meriti aumentano. Se fossi un giocatore azzurro non sarei tranquillo certo, ma un obiettivo di credibilità e dignità lo hanno ampiamente centrato. Certo, la dignità non fa curriculum…»



Pensa che si decida domenica lo scudetto?

«Credo sia arriverà all’ultima giornata. Parma non sarà una passeggiata per il Napoli. E l’Inter dovrà vedersela con la Lazio…»



Chi rischia di più?

«L’Inter rischia di non vincerla. La Lazio se trova la giornata è difficile da battere. Saranno due partite da metterti sotto shock, sia se sei un tifoso sia un dirigente di queste squadre».



Come si prepara una settimana del genere?

«Sdrammatizzando e prendendo le cose con leggerezza ammesso che sia possibile. Ma per il Napoli sarà possibile. Hanno autostima sufficiente per questi due match».



Sarà una battaglia di nervi, con la testa sul campo e l’orecchio alla vecchia radiolina, o bisognerà isolarsi da tutto e da tutti?

«Dipende chi sei. Se ci fossi io avrei gli occhi dentro il campo, anzi sarei in campo. Il calcio è questo: un’emozione che non finisce mai. Comincia e non finisce. Hai paura prima, sei contento o disperato dopo. Prima fumi le sigarette della speranza e poi quelle della disperazione…».



O magari della gioia…

«Quella è la “celebrativa”. E io ho avuto la fortuna di fumarne parecchie».

Un leader del Napoli?

«McTominay al di sopra di ogni sospetto. Un grande lavoratore con un metraggio da 12 chilometri a partita. Ed ha il gol, gli inserimenti. È litigioso quanto basta. Poi ho un’idolatria per Politano che è diventato giocatore di grandissima concretezza, fa il quinto, l’ala, l’esterno, ha la soluzione del piede».



Stessa cosa sponda Inter?

«Lautaro è IL totem. Non esiste una squadra che vince senza un campione o un eroe. Ogni formazione ha avuto l’eroe in campo quando ha vinto. Rivera nel Milan, Platinì nella Juve, Maradona nel Napoli. Oggi c’è Lautaro nell’Inter».



Non le chiedo chi lo vince, ma chi lo merita di più?

«Non risponderò mai a questa domanda».



Conte andrà via o resta?

«Non lo so. Se vince forse va via e sarebbe un vero peccato per Napoli. Ma è dura andarsene da questa città. Perché l’amore e l’affetto che trovi a Napoli non lo trovi facilmente altrove».