Probabile formazione Napoli: Confermato il 4-4-2, un solo cambio rispetto al Genoa

Domenica c’è Parma-Napoli, crocevia fondamentale per lo Scudetto in virtù anche di Inter-Lazio in programma allo stesso orario degli azzurri (20:45). Come riporta Repubblica, Conte si affiderà agli uomini migliori e più in forma. Iniziale panchina per Neres, rientrato negli ultimi minuti della partita con il Genoa. Gilmour sostituirà l’infortunato Lobotka e Olivera verrà confermato centrale al fianco di Rrahmani.

Ecco il probabile 11:

(4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Raspadori, Lukaku.