Parma – Allenamento per preparare la sfida con il Napoli: il report dei ducali

Il Parma si prepara per giocare la penultima gara del campionato di Serie A al Tardini contro il Napoli di mister Antonio Conte, con le due squadre che domenica sera si giocano tantissimo, tra la salvezza dei ducali e lo Scudetto per gli azzurri. Per la squadra di Chivu attivazione fisica e tecnica, successivamente esercitazioni tattiche sia per la fase difensiva che per quella offensiva ed in seguito un circuito di mini partite. La squadra emiliana si allenerà nuovamente nella giornata di domani 16 maggio.