Napoli ospiterà l’America’s Cup 2027, ADL: “Grande opportunità per la crescita della città”

Napoli ospiterà l’America’s Cup 2027, prima volta nella storia in Italia. Lo ha annunciato questa mattina la Premier Giorgia Meloni. L’Americs’s Cup è il più famoso torneo nello sport della vela, la più antica competizione sportiva internazionale ancora esistente. Il Presidente De Laurentiis, felice di questa opportunità per la città, ha commentato la notizia su X: “Una grande opportunità per Napoli. L’America’s Cup potrà essere uno dei tanti motori per contribuire all’ulteriore crescita dell’immagine della città. Sarà importante che il progetto coinvolga tutte le realtà in grado di enfatizzare un evento che potrà essere memorabile. Il Calcio Napoli sarà sempre a disposizione per trovare quelle sinergie che contribuiscano alla riuscita dell’evento“.

Questo il suo tweet: