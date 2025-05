Napoli, fari puntati su Lewis Ferguson

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Ferguson è uno degli obiettivi monitorati con attenzione dagli uomini mercato del Napoli, a prescindere da quale sarà l’allenatore della prossima stagione. Anche se il nome di Davide Frattesi resta in cima alla lista dei desideri, specie in caso di permanenza di Conte, l’interesse per Ferguson è concreto e potrebbe intensificarsi nelle prossime settimane.

La trattativa non si annuncia semplice: il Bologna valuta il suo gioiello oltre i 20 milioni di euro, e il club emiliano non ha intenzione di svenderlo, forte anche del contratto in essere fino al 2027. Tuttavia, la volontà del calciatore e le ambizioni del Napoli potrebbero giocare un ruolo chiave nell’evoluzione dell’operazione.