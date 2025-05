Krol: “Parma trasferta insidiosa per il Napoli, vi spiego”

Ruud Krol, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Stile TV per parlare del match Parma-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli sta disputando un buon campionato, dopo il disastro dello scorso anno, rivedere la stessa squadra ma prima in classifica vuol dire aver fatto un lavoro eccezionale. In queste ultime partite il Napoli deve giocare senza paura, deve andare a vincere. Il Parma è pericoloso, contro le grandi gioca sempre meglio ed ha bisogno di punti per salvarsi, ma il Napoli ha più qualità. Il Napoli è atteso da due finali e quindi tutti devono dare il 200%, mettendo in campo qualità e mentalità. Non aver vinto lo scudetto col Napoli mi è mancato. Al Napoli manca un vice Lobotka perché quando non gioca o è infortunato, nessuno può sostituirlo. Nel calcio di oggi non c’è nessun giocatore che mi somiglia, anche perché il calcio è cambiato. Io giocherei senza problemi col 3-5-2 perché ero molto duttile, ma nel calcio di oggi c’è meno qualità. Manca un po’ di divertimento ed è brutto perché credo sempre che i tifosi vanno allo stadio per divertirsi”