Il Mattino – Napoli, si seguono Lucca e Solet dell’Udinese: la situazione

Il Mattino svela come il Napoli avrebbe una corsia preferenziale per Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese: “Fisico possente, buona tecnica di base, capacità di fare spazi per far salire la squadra ed anche una buona confidenza con il gol che lo ha portato a segnare 13 reti (e 2 assist) finora in tutta la stagione nelle file bianconere. Il colpo di testa è il suo pezzo forte in un repertorio comunque abbastanza completo, fatto anche di tanta personalità. […] Anche il difensore Oumar Solet potrebbe rientrare in un pacchetto completo da chiedere alla famiglia Pozzo“.