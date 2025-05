Il Mattino – De Bruyne-Napoli, il belga in contatto con Mertens e Lukaku. A giugno la risposta

Kevin De Bruyne è il grande sogno di mercato del Napoli. Il belga, è prossimo a lasciare a parametro 0 il Manchester City, con il quale non disputerà il Mondiale per Club in programma a giugno. Intanto, la dirigenza azzurra si è già fatta avanti, pronto a convincerlo con un biennale di 7-8 milioni di euro, con tanto di opzione e bonus alla firma. Si tratta di spiccioli rispetto a quanto ha guadagnato con gli Sky Blues, ma per il calciatore la questione non è tanto di tipo economico, ma di stimoli, motivazioni e appeal. Anche per questo, il 17 è in contatto con i connazionali Romelu Lukaku e Dries Mertens, che spingono per un suo approdo all’ombra del Vesuvio. Da parte sua, arriverà una risposta definitiva alla proposta partenopea nei primi giorni di giugno. A riportare è l’edizione odierna de Il Mattino.