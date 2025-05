Il doppiatore Ward: “Spero che il Napoli vinca lo Scudetto, amo la città”

Luca Ward, doppiatore, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per parlare del Napoli e della corsa scudetto. Ecco cosa ne pensa:

“A Napoli siamo tutti tifosi. Chi è che non tifa Napoli? Il Napoli lo tifa chiunque, anche per lo scudetto tiferò Napoli tutta la vita. Antonio Conte a Parma deve scatenare l’unico inferno vero che si scatena non ci sono altre possibilità. Io amo Napoli tremendamente, è la città dove ho iniziato a lavorare a sei anni facendo Neuron Wolf negli studi della Rai. Ho dei ricordi di Napoli bellissimi, ci vengo ogni volta volentieri. Tra l’altro, anche mia figlia è pazza di Napoli, quando ha capito che sabato sarei venuto qui, mi ha detto: ‘Vengo pure io’”.