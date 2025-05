Dazn – La Juventus farà di tutto per riavere Conte. Intanto il Napoli pensa ad Allegri

Orazio Accomando, giornalista ed esperto di calciomercato di Dazn, ha scritto sul suo profilo X a proposito della possibilità che Antonio Conte torni alla Juventus, lasciando così il Napoli. Secondo quanto riportato, la società bianconera farà il possibile pur di riportarlo sulla propria panchina, essendo il nome di John Elkann per cambiare la rotta. Intanto, il Napoli pensa a Massimiliano Allegri nel caso dovesse concretizzarsi questo scenario. Di seguito, il tweet: “La Juventus farà il possibile per riportare Antonio Conte a Torino. É il nome di Elkann per risollevare i bianconeri. In chiave dirigenziale Chiellini+Giuntoli. Se dovesse andare via da Napoli, occhio al nome di Massimiliano Allegri”.

La #Juventus farà il possibile per riportare Antonio #Conte a Torino. É il nome di Elkann per risollevare i bianconeri. In chiave dirigenziale #Chiellini+#Giuntoli. Se dovesse andare via da #Napoli, occhio al nome di Massimiliano #Allegri. — Orazio Accomando (@OAccomando91) May 15, 2025