Cds – Parma-Napoli, Olivera centrale di difesa; Conte pensa anche a un ritorno al 4-3-3

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla formazione del Napoli che potrebbe scendere in campo a Parma: “Certa l’assenza di Lobotka dopo il trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra rimediato contro il Genoa dopo pochi minuti. Per Stani stagione virtualmente chiusa. Al suo posto agirà Gilmour. Per il resto, formazione fatta, o quasi, con Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani e Spinazzola a completare la difesa; Anguissa e McTominay a centrocampo; Politano con Lukaku e Raspadori avanti. In attesa, come detto, di sciogliere il dubbio sul sistema di gioco: se sarà 4-3-3 allora Neres dovrebbe trovare posto“.