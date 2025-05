CdS – David, sabato incontro tra Manna e gli agenti. Sul piatto 6 milioni annui. I dettagli

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito della situazione di mercato legata a Jonathan David, attaccante canadese finito sul taccuino del Napoli. A fine stagione, il calciatore sarà svincolato dal Lille, motivo per cui le pretendenti stanno facendo il possibile pur di ingaggiarlo. Intanto, i suoi agenti si sono recati sabato a Napoli per discutere di un possibile approdo in azzurro con il Ds Giovanni Manna. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Sabato scorso gli agenti del canadese sono stati in città per discutere i termini di un possibile arrivo a parametro zero con il ds Giovanni Manna. Sul piatto c’è una proposta da 6 milioni di euro netti a stagione, oltre il doppio di quanto guadagna oggi al Lilla. Una mossa chiara, decisa. Il Napoli c’è, eccome. E aspetta risposte. L’interesse è reale, ma non esclusivo. David piace molto all’Inter e sogna anche la Liga, lo ha detto pubblicamente a fine marzo, e guarda con ammirazione al campionato spagnolo. A due big di quel mondo, Real e Atletico Madrid, ha già fatto gol in Champions. Così come ad altre grandi d’Europa: Juve, Liverpool, Borussia Dortmund. Quella del Napoli è un’offerta formale. Una proposta concreta, senza chiacchiere”.