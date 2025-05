Cdm – Parma-Napoli, settore ospite sold out; molti tifosi non sono riusciti a fare il biglietto

Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulle difficoltà avute dai tifosi azzurri nell’acquistare un biglietto per Parma-Napoli: “I sostenitori del Napoli possessori di fidelity card potevano acquistare solo tagliandi del settore ospiti. La vendita spettava solo al circuito Viva Ticket in modalità cartacea ma tante ricevitorie hanno chiuso o annunciato di non vendere biglietti nonostante i tifosi in coda. In meno di mezz’ora si è riempito il settore del Tardini, alle 14:45 è stato annunciato il sold out con 3500 tifosi azzurri tra tante polemiche“.