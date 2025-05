Venerato: “Sudakov, lo Shakhtar ha una richiesta per la cessione. Chiesa, arrivano smentite. Su Florentino Luis…”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato alcune novità relative al mercato del Napoli per l’estate alla Rai. Secondo quanto riportato, per la buona riuscita dell’affare Georgiy Sudakov, servirebbe alzare l’offerta allo Shakhtar Donetsk. La società ucraina, vorrebbe una parte fissa più alta rispetto ai bonus (35 milioni di euro+5 di bonus) ed una percentuale sulla futura rivendita. Il Napoli, invece, punta tutto sull’assoluto gradimento da parte del giocatore per la destinazione. Per quanto riguarda Federico Chiesa, sono invece arrivate delle smentite. In particolare, l’agente è ignaro di queste ultime notizie emerse. La società partenopea ha seguito il calciatore del Liverpool a gennaio, ma ora sembra intenzionata a virare su altri profili. Non sembra invece vicino Florentino Luis del Benfica, poiché il Napoli ha deciso di prendere un po’ di tempo prima di affondare il colpo decisivo.