Sky – Gilmour sostituirà Lobotka a Parma. Neres, Conte riflette. Le ultime da Castel Volturno

Non ci sarà Stanislav Lobotka contro il Parma. Lo slovacco, alle prese con delle noie alla caviglia, non prenderà parte alla delicata trasferta emiliana. Sarà rimpiazzato dal suo sostituto naturale: Billy Gilmour. Per il resto Antonio Conte va verso la conferma del suo 11 titolare di queste ultime partite. Stavolta, potendo però contare anche su David Neres, seppur parzialmente. Il brasiliano, tornato in campo contro il Genoa negli istanti finali di gara, non ha 90 minuti nelle gambe, quindi il tecnico dovrà decidere come gestirlo, sapendo di poter fare pieno affidamento sul tandem d’attacco Lukaku-Raspadori. Lo rivela il giornalista di Sky Francesco Modugno direttamente da Castel Volturno.