Parolo: “Conte ha rischiato Lobotka per un motivo, vi spiego”

Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio, è intervenuto al podcast di Dazn per parlare del match Parma-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli ha tutto ancora nelle sue mani, ma Conte aveva battezzato come decisiva la gara col Genoa, perciò schiera Lobotka forzando la sua presenza, perché poi sapeva a Parma di potersi giocare un jolly. Hanno provato con anti-infiammatori per farlo giocare perché era la gara fondamentale. Forse però torna un Neres quasi a pieno regime e sposta, il miglior Napoli s’è visto col 4-3-3. L’intoppo è che va a Parma senza Buongiorno e Jesus e di testa può soffrire e loro hanno torri come Djuric e Pellegrino. Olivera sul 2-2 è molto passivo, lui fa un bel gol, ma devi intercettarlo prima fisicamente. Billing era già un di più ad essere lì, poi viene scavalcato”.